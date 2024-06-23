Haberler Yaşam Haberleri Isparta'da başıboş köpek dehşeti! Canını kurtarmak için duvardan atlayan çocuk yaralandı
Giriş Tarihi: 23.6.2024 20:39 Son Güncelleme: 23.6.2024 20:40

Isparta'da başıboş köpek dehşeti! Canını kurtarmak için duvardan atlayan çocuk yaralandı

Türkiye'de son zamanlarda artan başıboş köpek saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Isparta'nın Sav beldesinde sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçmak isterken duvardan atlayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

AA
Isparta’da başıboş köpek dehşeti! Canını kurtarmak için duvardan atlayan çocuk yaralandı

Fatih Mahallesi'nde arkadaşını çağırmak için dışarı çıkan Furkan Çakır'a sahipsiz köpekler saldırdı. Köpeklerden kaçarken duvardan atlayan çocuk kolundan yaralandı.

Ailesi tarafından Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve kolu kırıldığı belirlenen çocuk ameliyata alındı.

Baba İbrahim Çakır, gazetecilere, "Çocuğum yüksek duvardan atladıktan sonra Allah'a çok şükür köpekler de duvardan atlamamış. Duvardan atladıktan sonra kolu ters dönmüş, çapraz bağlar ve el bağları zedelenmiş. Koluna iki tel yerleştirildi." dedi.

Köpekleri sevdiklerini ve kendilerinin de evlerinde beslediklerini belirten Çakır, ancak sahipsiz hayvan sorununa bir çözüm bulunmasını istediklerini ifade etti.

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Isparta'da başıboş köpek dehşeti! Canını kurtarmak için duvardan atlayan çocuk yaralandı
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