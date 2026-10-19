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Giriş Tarihi: 19.10.2026 01:49

Isparta’da can pazarı: 3 İHH gönüllüsü kurtarıldı!

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Kanyon’da 14 İHH gönüllüsü mahsur kalmıştı. Olayda, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kalan 13 kişiden 3’ü yoğun çalışmalar sonucu kurtarıldı. Öte yandan Isparta Valiliği, kalan 10 kişiyle irtibat kurulduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

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Isparta’da can pazarı: 3 İHH gönüllüsü kurtarıldı!
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Isparta Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde mahsur kalan 13 kişiden 3'ünün, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldığı belirtildi.

Vefat eden kişinin cenazesinin de çıkarılmaya çalışıldığı kaydedilen açıklamada, "Başka bir noktada bir arada bulunan ve sağlık durumları iyi olan 10 vatandaşımız ile de irtibat kurulmuş olup, gece şartları ile bölgenin sarp ve engebeli arazi yapısı nedeniyle devam edilemediği için ara verilen kurtarma çalışmalarına sabahın ilk saatlerinde yeniden başlanacaktır." denildi.

NE OLMUŞTU?

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde mahsur kalan 14 kişilik İHH gönüllü grubundan 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, mahsur kalan 13 kişinin kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.

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#ISPARTA

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Isparta’da can pazarı: 3 İHH gönüllüsü kurtarıldı!
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