Isparta’da feci kaza! Kamyonun altına giren otomobildeki 3 kişi mucize eseri kurtuldu

Isparta'da dün saat 10.15 sıralarında Eğirdir ilçesi Yazla Mahallesi'ndeki Isparta- Eğirdir karayolunda, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. İzzet G., yönetimindeki 32 AG 560 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle şerit ihlali yapıp karşı yönden gelen araçların kullandığı şeride geçti. Karşı yönden gelen Emrah T., yönetimindeki 19 SE 430 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobil, çarpışmanın etkisiyle hafriyat kamyonunun altına girdi.