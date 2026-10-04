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Giriş Tarihi: 4.10.2026 12:35

Isparta'da feci kaza! Kamyonun altına giren otomobildeki 3 kişi mucize eseri kurtuldu

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde şerit ihlali yaptığı iddia edilen otomobil hafriyat kamyonunun altına girdi. Dehşete düşüren kazada sürücü ve 2 yolcu mucize eseri yara almadan kurtuldu.

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DHA Yaşam
Isparta’da feci kaza! Kamyonun altına giren otomobildeki 3 kişi mucize eseri kurtuldu
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Isparta'da dün saat 10.15 sıralarında Eğirdir ilçesi Yazla Mahallesi'ndeki Isparta- Eğirdir karayolunda, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. İzzet G., yönetimindeki 32 AG 560 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle şerit ihlali yapıp karşı yönden gelen araçların kullandığı şeride geçti. Karşı yönden gelen Emrah T., yönetimindeki 19 SE 430 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobil, çarpışmanın etkisiyle hafriyat kamyonunun altına girdi.

YARA ALMADAN KURTULDULAR

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü İzzet G. ile araçta bulunan 2 yolcunun yara almadığı belirlendi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, araçların yol üzerinden kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ISPARTA

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Isparta'da feci kaza! Kamyonun altına giren otomobildeki 3 kişi mucize eseri kurtuldu
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