Isparta’da feci kaza! Tur otobüsü şarampole düştü: Çok sayıda yaralı var

16 KİŞİ YARALANDI

Kazada, 16 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yolcuların bir kısmı otobüsün camlarını kırıp dışarı çıktı.

Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Isparta'daki hastanelere kaldırıldı.