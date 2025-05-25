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Giriş Tarihi: 25.5.2025 10:09 Son Güncelleme: 25.5.2025 10:10

Isparta'da feci kaza! Tur otobüsü şarampole düştü: Çok sayıda yaralı var

Isparta'da günübirlik geziye katılanları taşıyan tur otobüsü, şoförün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole düştü. Kazada 16 kişi yaralandı.

DHA
Isparta’da feci kaza! Tur otobüsü şarampole düştü: Çok sayıda yaralı var

Isparta'daki kaza, saat 05.00 sıralarında Isparta- Afyon kara yolunun 25'inci kilometresi Baladız köyü kavşağında meydana geldi.

Günübirlik geziye katılanları taşıyan tur otobüsü, şoförün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yönlendirme levhalarını devirerek, şarampole düştü.

16 KİŞİ YARALANDI

Kazada, 16 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yolcuların bir kısmı otobüsün camlarını kırıp dışarı çıktı.

Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Isparta'daki hastanelere kaldırıldı.

Otobüsün çekiciyle kaldırılması sırasında yol bir süre ulaşıma kapandı.

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Isparta'da feci kaza! Tur otobüsü şarampole düştü: Çok sayıda yaralı var
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