Isparta’da feci kaza! Tur otobüsü şarampole uçtu: 16 yaralı var!

Günübirlik geziye katılanları taşıyan tur otobüsü, şoförün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yönlendirme levhalarını devirerek, şarampole düştü. Kazada, 16 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yolcuların bir kısmı otobüsün camlarını kırıp dışarı çıktı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Isparta'daki hastanelere kaldırıldı.