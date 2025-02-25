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Giriş Tarihi: 25.2.2025 19:55 Son Güncelleme: 25.2.2025 21:11

Isparta’da iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı İbişler köyünde, orman kesim sahasında üzerine tomrukların devrilmesi sonucu Hasan Armağan (70) hayatını kaybederken, Mustafa Y. (69) yaralandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Isparta’da iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Sütçüler ilçesi İbişler köyündeki orman sahasında meydana geldi. Ünal U.'ye ait orman kesim sahasında çalışan Hasan Armağan ve MustafaY. (69), kesilen ağaçların kamyona yüklenmesi sırasında, tomrukların üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenlerin ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Eğirdir Eklem ve Kemik Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. İşçilerden durumu ağır olan Hasan Armağan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mustafa Y.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, sağlık durumumu iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Isparta’da iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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