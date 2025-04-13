Isparta’da kahreden kaza: Başarılı akademisyen Elif Kaya hayatını kaybetti!

ÇOK ÜZGÜNÜZ

Uluslararası Stratejik Sağlık Araştırmalar Merkezi (USSAM)yayınladığı mesajda çok üzgün olduklarını söyledi. Kaya ailesine başsağlığı mesaj yayınlayan USSAM, "Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Değerli Meslektaşımız Doçent Dr. Elif Kaya'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.Akademik camiamızın başarılı, fedakar ve genç bir üyesini kaybetmenin derin acısını paylaşıyor, merhume hocamıza Allah'tan rahmet, başta siz değerli eşi, kıymetli ailesi, meslektaşları ve öğrencileri olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.Dr. Elif Kaya'nın bilime ve eğitime katkıları her zaman hatırlanacak, Isparta Okulu, USSAM ve Sağlık Yönetimi ailesindeki değerli hizmetleri daima minnet ve saygıyla anılacaktır. Mekanı cennet olsun." dedi...