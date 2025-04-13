Isparta’da kahreden kaza: Başarılı akademisyen Elif Kaya hayatını kaybetti!

5 yaşındaki oğlu Selim Kaya ile eşi Ramazan Kaya (39) kazadan yaralı olarak kurtuldu. Ramazan Kaya'nın kullandığı otomobil, Afyonkarahisar-Isparta kara yolu Gönen ilçesi mevkisinde ağaca çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kaza yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler otomobildeki 3 yaralıyı kurtarma çalışması başlattı.
BAŞARILI AKADEMİSYEN KURTARILAMADI
Ekipler otomobilden çıkardıkları sürücü Ramazan Kaya, anne Elif Kaya ve oğlu Selim Ege Kaya'yı, Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı. Doktorların tüm çabasına rağmen Doçent Dr. Anne Elif kaya yaşamını yitirdi. Acı haberi alan yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Isparta Şehir Hastanesine sevk edilen diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ÇOK ÜZGÜNÜZ
Uluslararası Stratejik Sağlık Araştırmalar Merkezi (USSAM)yayınladığı mesajda çok üzgün olduklarını söyledi. Kaya ailesine başsağlığı mesaj yayınlayan USSAM, "Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Değerli Meslektaşımız Doçent Dr. Elif Kaya'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.Akademik camiamızın başarılı, fedakar ve genç bir üyesini kaybetmenin derin acısını paylaşıyor, merhume hocamıza Allah'tan rahmet, başta siz değerli eşi, kıymetli ailesi, meslektaşları ve öğrencileri olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.Dr. Elif Kaya'nın bilime ve eğitime katkıları her zaman hatırlanacak, Isparta Okulu, USSAM ve Sağlık Yönetimi ailesindeki değerli hizmetleri daima minnet ve saygıyla anılacaktır. Mekanı cennet olsun." dedi...