Isparta’da kamyonun çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti

Isparta'nın Gelendost ilçesinde, elektrikli bisiklet ile evine dönen Şerife Ceylan'ın kullandığı elektrikli bisiklete plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyon çarptı. Kanlar içinde yere yığılan Ceylan'ı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralı Ceylan'a ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Şerife Ceylan'ı ambulans ile Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Ceylan kurtarılamadı. Ölüm haberinin ardından ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şerifi Ceylan'ın 23 Ağustos tarihinde Madenli Köy Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Jandarma kazaya karışan kamyon ve sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı.