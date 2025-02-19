Isparta’da kendisinden bir aydır haber alınamıyordu: 55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu!

Ekipler tarafından girilen evde, Şahin'in cansız bedeni bulundu. Sağlık ekiplerinin değerlendirmesine göre, Şahin'in yaklaşık bir ay önce hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.