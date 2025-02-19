Haberler Yaşam Haberleri Isparta’da kendisinden bir aydır haber alınamıyordu: 55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 19.2.2025 23:53

Isparta’da kendisinden bir aydır haber alınamıyordu: 55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu!

Isparta'da, yalnız yaşayan 55 yaşındaki Aziz Şahin’den bir aydır haber alamayan Almanya’daki çocukları durumu ihbar etti. Ekipler tarafından girilen evde 55 yaşındaki adamın cansız bedeni bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
Isparta’da kendisinden bir aydır haber alınamıyordu: 55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu!

Edinilen bilgiye göre, Isparta'da apartman dairesinde yalnız yaşayan Aziz Şahin'den (55) uzun süredir haber alamayan Almanya'daki çocukları, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından girilen evde, Şahin'in cansız bedeni bulundu. Sağlık ekiplerinin değerlendirmesine göre, Şahin'in yaklaşık bir ay önce hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Isparta’da kendisinden bir aydır haber alınamıyordu: 55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA