Isparta’da köpek saldırısında ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Korkunç olay saat 17.00 sıralarında Gönen İlçesi Gölbaşı Köyü'nde meydana geldi. Osman Şenol, bahçesinde çalıştığı sırada başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Boynu başta olmak üzere vücudunun bir çok yerinden ısırılan yaşlı adam kanlar içinde bayıldı. Olayı gören yakınları başı boş köpeği güçlükle uzaklaştırdı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Osman Şanlı, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman Şanlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından talisiz adamın cenazesi Gölbaşı Köy Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek. Osman Şanlı'nın yakınları yaşananlara tepki göstererek başı boş köpeklere önlem alınmasını istedi.