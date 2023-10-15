Isparta’da korkunç kaza: 1’i çocuk 4 ölü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Aşağıdinek köyü dört yol mevkisinde meydana gelen kazada B.A.E. idaresindeki otomobil ile M.D'nin kullandığı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile ortalık savaş ayanına dönerken çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği 2'si ağır 3 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar ekipler tarafından en yakın sağlık kuruluşlarına kaldırıldı. Cenazeler savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.