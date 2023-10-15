Haberler Yaşam Haberleri Isparta’da korkunç kaza: 1'i çocuk 4 ölü
Giriş Tarihi: 15.10.2023 10:07 Son Güncelleme: 15.10.2023 10:12

Isparta’da korkunç kaza: 1'i çocuk 4 ölü

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1'i çocuk 4 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Isparta’da korkunç kaza: 1’i çocuk 4 ölü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Aşağıdinek köyü dört yol mevkisinde meydana gelen kazada B.A.E. idaresindeki otomobil ile M.D'nin kullandığı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile ortalık savaş ayanına dönerken çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği 2'si ağır 3 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar ekipler tarafından en yakın sağlık kuruluşlarına kaldırıldı. Cenazeler savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Batı'nın acımasız ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı! Walt Disney'den İsrail'e destek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kılıçdaroğlu’na 3 ilden büyük şok
New York’ta ABD’li muhabire tokat gibi cevap! Başı kesilen bebek yalanına isyan etti: Sürekli uyduruyorsunuz
Ayşenur ablası devreye girdi
İsrail sonrası yeni Ortadoğu’ya doğru
Türkiye'deki o üniversitede 26 akademisyen dünya sıralamasında
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
Bunun adı sorumsuzluk! İzmir Büyükşehir’in çevre katliamına Çevre Bakanlığından suçüstü
Hindistan’da birkaç gün
ARKADAŞINA GÖNDER
Isparta’da korkunç kaza: 1'i çocuk 4 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA