Isparta’da korkunç kaza! 2 ölü 3 yaralı

Araçların hurdaya döndüğü kazada içinde bulunanlar sıkıştı. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları güçlükle kurtardı. Ağır yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Kazada ağır yaralanan Ali Osman Pezer, Ahmet Taha Özet ve isimleri henüz öğrenilemeyen üç kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Ahmet Taha Özet ve Ali Osman Pezer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.