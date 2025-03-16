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Giriş Tarihi: 16.3.2025 21:17 Son Güncelleme: 16.3.2025 22:16

Isparta’da korkunç kaza! 2 ölü 3 yaralı

Isparta'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada Ahmet Taha Özet ve Ali Osman Pezer, hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 15.30 sıralarında Batı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüleri ismi belirlenemeyen iki otomobil bulvar üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Isparta’da korkunç kaza! 2 ölü 3 yaralı

Araçların hurdaya döndüğü kazada içinde bulunanlar sıkıştı. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları güçlükle kurtardı. Ağır yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Kazada ağır yaralanan Ali Osman Pezer, Ahmet Taha Özet ve isimleri henüz öğrenilemeyen üç kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Ahmet Taha Özet ve Ali Osman Pezer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Isparta’da korkunç kaza! 2 ölü 3 yaralı
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