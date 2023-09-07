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Giriş Tarihi: 7.9.2023 21:52

Isparta'da seri operasyonlar: Zehir tacirlerine geçit vermediler

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen seri operasyonlarda gözaltına alınan 18 uyuşturucu satıcısı tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Isparta’da seri operasyonlar: Zehir tacirlerine geçit vermediler

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; seri operasyonlarla uyuşturucu madde satıcılarını yakaladı. Operasyonlarda toplam 142 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 uyuşturucu satıcısı tutuklandı. Yüklü miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarda görev alan hassas burunlu ve özel eğitimli narkotik dedektör köpeği Milon'un da Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde geçtiğimiz Ağustos ayının "En Başarılı" köpeği seçildiği ifade edildi.

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Isparta'da seri operasyonlar: Zehir tacirlerine geçit vermediler
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