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Giriş Tarihi: 10.10.2023 01:27

Isparta’da silahlı kavga: 2’si ağır 5 yaralı

Isparta’nın Gelendost ilçesinde mevsimlik tarım işçisi iki grup arasında çıkan kavgada silahlar patladı, 2’si ağır 5 kişi yaralandı

İHA
Isparta’da silahlı kavga: 2’si ağır 5 yaralı

Olay, saat 20.10 sıralarında Isparta'nın Gelendost ilçesi Yenice köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde mevsimlik tarım işçisi iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga esnasında açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası yaralılar ambulans ile İl Merkezinde bulunan hastanelere kaldırıldı. İlk belirlemelere göre hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesi bulunmazken Vildan K.(19) ile Şener G.'nin(21) durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Isparta’da silahlı kavga: 2’si ağır 5 yaralı
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