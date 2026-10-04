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Giriş Tarihi: 4.10.2026 15:46

Isparta'dan acı haber! 10 gündür aranan tıp fakültesi öğrencisinin cansız bedeni bulundu

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Eğirdir Gölü’nün Mezarlık Altı mevkisinde ölü bulunan erkeğin, 10 gündür kayıp olan tıp fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Ramazan Çin (24) olduğu belirlendi.

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DHA Yaşam
Isparta’dan acı haber! 10 gündür aranan tıp fakültesi öğrencisinin cansız bedeni bulundu
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Isparta'da dün saat 15.00 sıralarında Eğirdir Gölü'nün Menderes Mahallesi mezarlık karşısındaki kıyısında meydana geldi. Eğirdir Gölü'nün Mezarlık Altı mevkisinde bir erkek cesedi bulunması üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı.

10 GÜNDÜR ARANIYORDU

İncelemenin ardından ölen kişinin, 10 gündür kayıp olan Ramazan Çin olduğu tespit edildi.

ANNESİ DE 23 EYLÜL'DE ÖLMÜŞ

Burdur'un Yeşilova ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Çin'in, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. Yaklaşık 10 gündür gölde bulunduğu değerlendirilen Çin'in cenazesinin tanınmayacak halde olduğu kaydedildi. Ramazan Çin'in annesinin de 23 Eylül'de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURDUR #ISPARTA

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Isparta'dan acı haber! 10 gündür aranan tıp fakültesi öğrencisinin cansız bedeni bulundu
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