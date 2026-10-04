Isparta’dan acı haber! 10 gündür aranan tıp fakültesi öğrencisinin cansız bedeni bulundu

ANNESİ DE 23 EYLÜL'DE ÖLMÜŞ

Burdur'un Yeşilova ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Çin'in, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. Yaklaşık 10 gündür gölde bulunduğu değerlendirilen Çin'in cenazesinin tanınmayacak halde olduğu kaydedildi. Ramazan Çin'in annesinin de 23 Eylül'de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör