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Giriş Tarihi: 21.1.2022 10:00

İsra Suresi 80. Ayet - İsra Suresi 80. Ayeti Okunuşu Ve Anlamı

İsra Suresi 80. Ayet - İsra Suresi 80. Ayeti Okunuşu Ve Anlamı

İsra Suresi, içeriğinde Miraç olayının anlatılması sebebiyle İslam için en önemli surelerden bir tanesidir. Bir rivayete göre Hz. Aişe’nin geceleri yatmadan İsra Suresi’ni okuduğu söylenir. Bu nedenle pek çok kişi tarafından bu surenin anlamı ve okunuşu bilinmek istenir. Özellikle İsra Suresinin 80. Ayetinin “bir yere girerken okunacak dua” olarak geçmesi nedeniyle 80. Ayeti merak edilir.

İsra Suresinin 111 adet ayeti bulunur. Bu ayetlerden 26, 32, 33, 57, 73-80. Ayetleri Medine döneminde, diğer ayetleri Mekke döneminde inmiştir. İsmini ilk ayetinin konusu olan "İsra" olayından almıştır. İsra kelimesinin anlamı "geceleri yürütmek" anlamına gelir. Bu Sure Miraç yolculuğunda Hz. Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e götürülmesini anlatır.

İsra Suresi 80. Ayet

İsra Suresi 80. Ayet Okunuşu

Vekul rabbi edḣilnî mudḣale sidkin veaḣricnî muḣrace sidkin vec'al lî min ledunke sultânen nasîrâ(n)

İsra Suresi 80. Ayet Anlamı

Ve şöyle niyaz et: "Rabbim! Girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla, bana tarafından yardımcı bir güç ver!"

İsra Suresi 80. Ayet Tefsiri

Tefsirlerde genellikle âyetteki "giriş" ile Resûlullah'ın hicret sırasında Medine'ye girişinin, "çıkış" ile de Mekke'den çıkışının kastedildiği belirtilmektedir (Taberî, XV, 149-150; Zemahşerî, II, 372; Şevkânî, III, 285). Hz. Peygamber'in Mekke fethi için Medine'den çıkmasına ve Mekke'ye girmesine işaret edildiği de öne sürülmüştür. Ancak İbn Âşûr'un da belirttiği gibi (XV, 187) sûrenin Mekke'de inmiş olması bu ihtimali zayıflatmakta; âyetin, Hz. Peygamber'in Medineli müslümanlarla yaptığı, hicret planının başlangıcını oluşturan Birinci Akabe Biatı'ndan kısa bir süre önce inmiş olduğunu, dolayısıyla burada hicret yolculuğuna işaret edildiğini düşünmek daha isabetli görünmektedir. Râzî ise bu âyetin namazla ilgili önceki âyetlerle münasebetini kurarak "giriş"i namaza başlama, "çıkış"ı da namazı bitirme şeklinde yorumlamış ve âyetin şöyle yorumlanmasını tercih etmiştir: "Rabbim! Namaza başlarken de bitirirken de daima samimi ve ihlâslı olmam, gönlümde seni taşımam, sana şükür için gerekli olan görevlerimi yerine getirmem için bana yardım et!" (XXI, 29).

Bununla birlikte âyette daha genel olarak insanın bir yere girerken veya çıkarken, bir işe başlarken veya bitirirken daima her şeyin iyi ve düzgün gitmesi, dürüstçe yapılması, sonucunun hayır doğurması için çabalaması; niyetinin ve gönlünün bu yönde olması; ayrıca bunun için dua edip Allah'tan iyilik yönündeki çabalarında yardım dilemesi gerektiğine işaret edildiği de düşünülebilir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 513-514

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İsra Suresi 80. Ayet - İsra Suresi 80. Ayeti Okunuşu Ve Anlamı
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