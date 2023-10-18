İsrail protestosunda hayatını kaybeden Eshabil Tüfekçi son yolculuğuna uğurlandı

İsrail'in Gazze saldırısını protesto etmek üzere İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Levent'teki binanın önünde önceki akşam yapılan protesto gösterisinde acı bir olay yaşandı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesi ile çeşitli sivil toplum kuruluşları üyeleri saat 22.00'den itibaren ellerinde Filistin bayraklarıyla Levent'te başkonsolosluğun de bulunduğu bina önünde toplandı. Büyükdere Caddesi, insan kalabalığı nedeniyle her iki yönden trafiğe kapandı. Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla konsolosluğun önünde toplanan kalabalık, 'Katil İsrail, Filistin'den defol', 'Mehmetçik Gazze'ye', sloganları attı.

OĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Eyleme katılanlardan Eshabil Tüfekçi, protesto sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nuri Tüfekçi, babasının vefat haberini sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu: "Kıymetli babam Eshabil Tüfekçi'yi kaybettik. Biber gazından uzakta, kalp krizi nedeniyle vefat etti. Allah rahmet eylesin, el fatiha. Bu olay ne Filistinli kardeşlerimizin direnişine, ne bizim protestomuza, ne de İsrail'in vahşetine ve zalimliğine gölge düşürmemeli." dedi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Eshabil Tüfekçi'nin, cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Sultanbeyli Abdurrrahmangazi Cami'nde getirildi. Nuri Tüfekçi ile yakınları taziyeleri kabul etti. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de acı gününde aileyi yalnız bırakmadı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Eshabil Tüfekçi, Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.