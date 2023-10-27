İsrail’in Gazze katliamı Taksim Camiinde Cuma Namazı sonrası protesto edildi

İstanbul'da Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) üyesi bir grup Taksim Camii'nde kılınan Cuma namazı sonrası protesto gösterisi düzenledi. Taksim Camisi'nden cuma namazı sonrası çıkan grup, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne geldi. Grup, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını destekleyen Fransa'nın da aralarında bulunduğu ülkeler aleyhine sloganlar attı.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya ve beraberindekiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafının bulunduğu ''Bebek katilleri'' yazılı afişi konsolosluk binasının kapısına astı.

Rıdvan Kaya, burada yaptığı konuşmada, Fransa'nın İsrail'in katliamlarına verdiği desteği protesto etmek için geldiklerini belirterek, "İsrail'in yaklaşık 80 yıldır katliam yaptıyor. İsrail yakıyor, yıkıyor, öldürüyor, işkence ediyor, tutukluyor. Özellikle Gazze saldırısı üzerinden dünyanın takındığı tutumun daha utanç verici olduğunu, bunun özellikle protesto edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Batılı liderlerin Filistin konusundaki tutumlarının utanç verici. Biden'ıyla, Sunak'ıyla, Macron'uyla ve diğer Batılı liderlerin ortaya koyduğu bu tutum insanlık adına utanç vericidir. Her fırsatta ifade özgürlüğünden, toplanma hakkından bahseden insanlar bugün ülkelerinde Filistin bayrağı taşımayı, Filistin halkı lehine konuşmayı yasaklamaya çalışıyorlar. Bunların ne kadar iki yüzlü olduklarını biliyorduk ama bu dereceye varması inanılmaz bir durum gerçekten. İspanya hariç Fransa hükümeti nezdinde diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerini de protesto ediyoruz" diye konuştu.

Grup içerisinde HÜDAPAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin'de 20 gündür 3 Cuma İsrailin Gazzedeki insanları katledilişine şahit oluyoru. Bu sürede Gazzede mübarek bir direniş var. Biz bu direnişi destekledik. Bundan sonrada da desteklemeye devam edeceğiz. 7 Ekim'de yenilmez denilen İsraillin demir kubbeleri yerle bir olup çöktü. Dünyanın neresinde bir direniş varsa o küresel bir direniştir. Gazze, Filistin ve Hamas yalnız değildir. Filistinin kurtuluşu çok yakındır" dedi.