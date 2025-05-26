İsrail’in soykırımı ankette vücut buldu: Netanyahu gibi halk da sürgün ve katliam istedi

İsrail merkezli araştırma şirketi Geocartography Group aracılığıyla Mart 2025'te yapılan ankete 1000'den fazla İsrailli katıldı. Ankete katılanların yüzde 82'si, Gazze'deki tüm Filistinlilerin zorla başka bir ülkeye sürülmesi gerektiğini savunuyor.

İSRAİL HALKI KATLİAMI DESTEKLİYOR

Ankette Yahudiliğin kutsal metinlerinden Tanah'ta bulunan Yeşu Kitabı'ndan da soru soruldu. Tahrif edilmiş metinlerden olan Yeşu'ya göre tarihte İsrailoğulları Eriha'yı (günümüz Filistin toprakları) ele geçirdiklerinde kadın erkek, genç yaşlı tüm insanları ve hatta hayvanları öldürmüştü. Ankete katılan İsraillilerin yüzde 47'si, İsrail Ordusu'nun tıpkı Yeşu'da olduğu gibi Gazze'deki tüm canlı varlıkları katletmesi gerektiğini, hatta bunun dini bir görev ve sorumluluk olduğunu belirtti.

'ARAPLAR SINIR DIŞI EDİLMELİ Mİ?' DİYE SORULDU

Ankete katılan Yahudilere, İsrail vatandaşı olan Araplarla ilgili soru da yöneltildi. Arap düşmanlığının çok yüksek düzeylerde olduğu Yahudi katılımcıların yüzde 56'sı, yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsrail'in yüzde 21'ini oluşturan 2 milyon Arap'ın zorla sınır dışı edilmesi gerektiğini ifade etti.

TERÖRİSTLER ÇEKİRDEKTEN YETİŞİYOR

Yapılan değerlendirmelere göre İsrail halkının, terörist Netanyahu hükümetinin Gazze'de yaptığı katliamları desteklemesi hatta zaman zaman yetersiz görerek hükümete tepki göstermesinin temelinde, İsrail'in kurulduğu yıllarından beri sürdürdüğü aşırı sağcı siyaset ve eğitim politikaları yer alıyor. Çocuklara küçük yaştan itibaren Arap düşmanlığı aşılayarak her fırsatta Mescid-i Aksa'nın yıkılması, Filistinli çocukların öldürülmesi gerektiği gibi bilgiler öğreten İsrail, Gazze'de yürüttüğü soykırımı, arkasına Yahudi halkın da desteğini alarak gerçekleştiriyor.