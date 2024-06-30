Haberler Yaşam Haberleri İsrail’in yakıt engeli Kızılay’ın ambulanslarını durdurdu
Giriş Tarihi: 30.6.2024 10:48 Son Güncelleme: 30.6.2024 10:55

İsrail’in yakıt engeli Kızılay’ın ambulanslarını durdurdu

İsrail’in Gazze şeridine yakıt girişini engellemesi nedeniyle Filistin Kızılay’ına ait ambulans hizmetinde Gazze şeridinde durduruldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Filistin Kızılayı’nın ambulans hizmetlerinde yaşadığı sorunları büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Türk Kızılay olarak, Gazze halkının yanında olduğumuzu ve her zaman desteğe hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum” dedi.

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
İsrail’in yakıt engeli Kızılay’ın ambulanslarını durdurdu

İsrail'in Gazze şeridine yakıt girişini engellemesi nedeniyle Filistin Kızılay'ına ait ambulans hizmetinde Gazze şeridinde durduruldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Filistin Kızılayı'nın ambulans hizmetlerinde yaşadığı sorunları büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Türk Kızılay olarak, Gazze halkının yanında olduğumuzu ve her zaman desteğe hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

İsrail'in Filistin'e yönelik işgali devam ediyor. İsrail'in Gazze şeridine yakıt girişini engellemesi nedeniyle Türk Kızılay'ının ambulans hizmetinde de aksamalar yaşanmaya başladı. Filistin Kızılay'ının Gazze şeridinde bulunan 18 ambulansı Filistin'deki ambulanslarının yüzde 35'sını temsil ediyor. Filistin Kızılay'ı yaklaşık sekiz gündür Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) günlük benzin payını alamıyor.

ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Yardım sevkiyatının durması ve yaşanan yakıt sıkıntısı nedeniyle Filistin Kızılayı'nın ambulans hizmetlerinde yaşadığı sorunları büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Türk Kızılay olarak, Gazze halkının yanında olduğumuzu ve her zaman desteğe hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi. Türk Kızılay'da yaptığı açıklamada olayı endişeyle takip ettiklerini belirtti.

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İsrail’in yakıt engeli Kızılay’ın ambulanslarını durdurdu
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