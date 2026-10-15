İstanbul afet yaşadı! Mahsur kalan yüzlerce kişi iş makinalarıyla kurtarıldı, Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde etkisi sürecek... Ünlü şarkıcı botla tahliye edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası birçok yerde sel oluştu. Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki iş yerlerinde mahsur kalan çok sayıda kişi, gece boyu süren çalışmaların ardından kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarına AFAD, UMKE, itfaiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı su altı arama kurtarma ekipleri ve çok sayıda ekip katıldı.

SEL SULARINI KEPÇELERLE AŞTILAR

İş yerlerinde mahsur kalan çalışanlar, önce iş makineleri ile daha sonra da Sahil güvenlik Komutanlığı'na ait botlarla kurtarıldı. Ekipler, sular altında kalan iş yerlerine ulaşmak için metrelerce yükselen suları kepçelerle geçti. İş yerlerinden çıkarılan çalışanlar, güvenli bölgeye getirildi. Vatandaşlar, UMKE araçlarıyla sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri de kurtarılan vatandaşları sağlık kontrolünden geçirildi. Ayazağa'daki ekiplerin çalışması gece boyu devam ederken, yağış da sürdü. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

ŞARKICI MURAT BOZ TAHLİYE EDİLİYORUZ

Şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Demet Özdemir'in çekim için bulunduğu stüdyo ve çevresinide su bastı. Boz, çalışanlarla birlikte mahsur kaldıklarını belirterek, sanal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Elektriklerin kesildiğini ve su seviyesinin yükseldiğini belirten Boz, yetkililerden tahliye için destek istedi. Boz, daha sonra sanal medya hesabından "Tahliye ediliyoruz" notuyla bir görüntü paylaştı. Botla tahliye sırasında kaydedilen görüntülerde, suyla kaplı çevre ve sırtında "Polis Dalgıç" yazılı kıyafet bulunan görevli yer aldı.

200 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ekiplerin biriken suyu tahliye etmek için başlattığı çalışmaların yeterli olmaması üzerine, mahsur kalanlara ulaşmak için kamyon ve minibüsler kullanıldı. Çalışanlarla iletişimi sürdüren ekipler, araçlarla ulaştıkları iş yerlerindeki yaklaşık 200 kişiyi tahliye etti. Gece boyunca kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü Kemerburgaz Caddesi'nde ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

SÜRÜKLENEN KADIN SON ANDA KURTARILDI

Şişli'de akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından sokakta oluşan sel sularına kapılarak sürüklenen kadın, çevredekilerin yardımı ile kurtarıldı.

BÖLGEDE YAĞIŞ SÜRÜYOR

Bölgedeki yağış sürerken, selin de hala etkili olduğu görüldü. Gün aydınlanırken, Ayazağa Mahallesi'ndeki kurtarma ekiplerini çalışması sürüyor.

ANADOLU YAKASI VE BOĞAZ ÇEVRESİNDE ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

AKOM'un meteorolojik değerlendirmelerine göre, yağışların özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bugün sabah saat 10.00'a kadar bazı bölgelerde metrekareye 50 ila 75 kilogram ilave yağış düşebileceği, rüzgarın ise saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Haber Girişi Yeliz Erdoğan - Editör