İstanbul baraj doluluk 15 Ekim 2026: Sağanak yağış sonrası İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul'da yağışların su rezervlerine etkisi merak edilirken, barajların doluluk oranları da yakından takip ediliyor. 15 Ekim 2026 itibarıyla açıklanan veriler, bazı barajlarda su seviyesinin yüksek olduğunu, bazılarında ise düşük seviyelerin sürdüğünü gösteriyor.
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları svgsağanak yağışların ardından güncellendi. İstanbul'da dün 38,06 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, artan yağışların ardından 1 günde tam yüzde 7 yükseldi.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 45,22 seviyesinde. bunu farklı cümle olarak yazar mısın
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
İstanbul'un su rezervleri açısından en dikkat çekici verilerinden biri, Pabuçdere ve Kazandere barajlarındaki düşük seviyeler oldu. Pabuçdere Barajı'nda doluluk yüzde 3,41, Kazandere Barajı'nda ise yüzde 8,28 olarak paylaşıldı. Büyükçekmece ve Sazlıdere barajlarında da doluluk oranları yüzde 30'un altında kaldı.
Kentte etkili olan sağanak yağışlar, barajlardaki su seviyesini aynı gün içinde önemli ölçüde yükseltmeyebilir. Yağışın baraj havzalarına düşmesi, toprağın suyu emmesi ve akışın barajlara ulaşması zaman alabilir. Bu nedenle yağışın etkisini değerlendirmek için günlük doluluk verilerinin takip edilmesi gerekiyor.
İstanbul barajlarının resmi doluluk verileri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) baraj doluluk oranları ekranı üzerinden kontrol edilebilir.