İstanbul baraj doluluk 15 Ekim 2026: Sağanak yağış sonrası İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul'da yağışların su rezervlerine etkisi merak edilirken, barajların doluluk oranları da yakından takip ediliyor. 15 Ekim 2026 itibarıyla açıklanan veriler, bazı barajlarda su seviyesinin yüksek olduğunu, bazılarında ise düşük seviyelerin sürdüğünü gösteriyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

İSKİ tarafından baraj doluluk oranları svgsağanak yağışların ardından güncellendi. İstanbul'da dün 38,06 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, artan yağışların ardından 1 günde tam yüzde 7 yükseldi.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 45,22 seviyesinde. bunu farklı cümle olarak yazar mısın