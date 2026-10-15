Haberler Yaşam Haberleri İstanbul baraj doluluk 15 Ekim 2026: Sağanak yağış sonrası İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 15.10.2026 10:08 Son Güncelleme: 15.10.2026 10:12

İstanbul baraj doluluk 15 Ekim 2026: Sağanak yağış sonrası İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışların ardından gözler barajlardaki su seviyelerine çevrildi. İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlarda 15 Ekim 2026 itibarıyla açıklanan güncel oranlarda Elmalı Barajı’nın yüzde 100 doluluğa ulaşması dikkat çekti. Peki, Ömerli, Darlık, Terkos ve Büyükçekmece barajlarında doluluk oranı kaç oldu?

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İstanbul baraj doluluk 15 Ekim 2026: Sağanak yağış sonrası İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
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İstanbul'da yağışların su rezervlerine etkisi merak edilirken, barajların doluluk oranları da yakından takip ediliyor. 15 Ekim 2026 itibarıyla açıklanan veriler, bazı barajlarda su seviyesinin yüksek olduğunu, bazılarında ise düşük seviyelerin sürdüğünü gösteriyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

İSKİ tarafından baraj doluluk oranları svgsağanak yağışların ardından güncellendi. İstanbul'da dün 38,06 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, artan yağışların ardından 1 günde tam yüzde 7 yükseldi.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 45,22 seviyesinde. bunu farklı cümle olarak yazar mısın

15 EKİM İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:

  • Ömerli barajı 62,17
  • Darlık barajı 67,74
  • Elmalı barajı 100
  • Terkos barajı 34,64
  • Alibey barajı 68,13
  • Büyükçekmece barajı 29,02
  • Sazlıdere barajı 27,47
  • Istrancalar 84,2
  • Kazandere 8,28
  • Pabuçdere 3,41

İSTANBUL'UN EN DOLU BARAJI HANGİSİ?

Paylaşılan listede Elmalı Barajı yüzde 100 doluluk oranıyla ilk sırada bulunuyor. Istrancalar Barajı yüzde 84,2 ile ikinci sırada yer alırken, Alibey Barajı yüzde 68,13 ve Darlık Barajı yüzde 67,74 oranlarıyla dikkat çekiyor.

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EN DÜŞÜK DOLULUK PABUÇDERE VE KAZANDERE BARAJLARINDA

İstanbul'un su rezervleri açısından en dikkat çekici verilerinden biri, Pabuçdere ve Kazandere barajlarındaki düşük seviyeler oldu. Pabuçdere Barajı'nda doluluk yüzde 3,41, Kazandere Barajı'nda ise yüzde 8,28 olarak paylaşıldı. Büyükçekmece ve Sazlıdere barajlarında da doluluk oranları yüzde 30'un altında kaldı.

SAĞANAK YAĞIŞ BARAJ DOLULUK ORANLARINI HEMEN ARTIRIR MI?

Kentte etkili olan sağanak yağışlar, barajlardaki su seviyesini aynı gün içinde önemli ölçüde yükseltmeyebilir. Yağışın baraj havzalarına düşmesi, toprağın suyu emmesi ve akışın barajlara ulaşması zaman alabilir. Bu nedenle yağışın etkisini değerlendirmek için günlük doluluk verilerinin takip edilmesi gerekiyor.

İstanbul barajlarının resmi doluluk verileri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) baraj doluluk oranları ekranı üzerinden kontrol edilebilir.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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İstanbul baraj doluluk 15 Ekim 2026: Sağanak yağış sonrası İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
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