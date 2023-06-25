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Giriş Tarihi: 26.6.2023

İstanbul barajları alarm veriyor

İstanbul barajları alarm veriyor
İstanbul'da yağışların etkisiyle geçtiğimiz ay yüzde 50'lere kadar yükselen barajlardaki su seviyesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yeniden düşüşe geçti. İstanbul'un barajlarındaki 25 Haziran doluluk oranı yüzde 44.93 olarak ölçüldü. 2022'de aynı tarihte İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 75.09 olarak kayıtlara geçmişti. İstanbul'a su sağlayan 10 baraj arasında dololuk oranı en fazla olan barajlar yüzde 76.39 ile Ömerli, yüzde 61.27 ile Darlık oldu. Doluluk oranı yüzde 10'lara kadar düşen Alibey Barajı ise yüzden 24.88 seviyesine tadar çıktı. Kazandere ve Papuçdere barajları ise yüzde 5'in altına düşerek neredeyse kurudu. Deniz YUSUFOĞLU/SABAH

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İstanbul barajları alarm veriyor
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