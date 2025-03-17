İstanbul Bayrampaşa Otogarı’nda iğrenç olay: 58 yaşındaki otobüs şoförü 16 yaşındaki muavini taciz etti!

İddiaya göre şoför Naci K. genç çocuğu taciz etti. Şoför bu esnada Berkay Ç.'nin kalçasına dokunup pantolonunu indirmeye çalıştı. Ancak Berkay Ç. buna izin vermeyerek araçtan inerek polisi arayıp şüpheli şoför hakkında şikayetçi oldu. Şüpheli Naci K. savcılık tarafından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.