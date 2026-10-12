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Giriş Tarihi: 12.10.2026 12:50

İstanbul - Berlin hattında korkunç infaz: Ersan Kirazlı'nın cesedi gölde bağlanmış halde bulundu

İstanbul’da uyuşturucu satıcılığı ve ticareti suçlarından bir dönem cezaevinde yatan Ersan Kirazlı, kaçak yollarla girdiği Almanya’da korkunç bir şekilde infaz edildi. Kirazlı’nın cesedi, elektrik kablolularına bağlanmış halde Tegeler gölünde balıkçılar tarafından bulundu. Polis, infazda organize uyuşturucu şebekelerinin yöntemlerinin kullanıldığını duyurdu.

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Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN Yaşam
İstanbul - Berlin hattında korkunç infaz: Ersan Kirazlı’nın cesedi gölde bağlanmış halde bulundu
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İstanbul-Berlin hattında yaşanan cinayet, 28 Eylül tarihinde meydana geldi. Berlin'in ikinci büyük gölü olan Tegeler'de geçtiğimiz Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında su üzerinde bir ceset gören tekne sakinleri, durumu hemen Berlin İtfaiyesi'ne bildirdi.


Ersan Kirazlı

KABLO İLE BAĞLAMIŞLAR

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri cesedi sudan çıkardı. Cesedin kablo ile bağlandığının tespit edilmesinin ardından soruşturmayı Berlin Polisi devraldı. Polis bölgede geniş çaplı soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden kişinin 34 yaşındaki Türk vatandaşı Ersan Kirazlı olduğu ortaya çıktı.

AĞIR İŞKENCE

Yapılan otopsi sonucu, talihsiz gencin göle atılmadan önce günlerce ağır şekilde işkence gördüğü tespit edildi. Kirazlı'nın İstanbul'da uyuşturucu satıcılığı ve ticareti suçlarından bir dönem cezaevinde yattığı, 2 yıldır da Berlin'in Spandau ilçesinde yaşadığı, son olarak Almanya'ya sığınma hakkı başvurusu yaptığı belirlendi.

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EV ARKADAŞI TÜRK KAYIP

Polis'in Kirazlı'nın birlikte yaşadığı Türk arkadaşına ise ulaşılamadı. Arkadaşının yaklaşık on gündür eve uğramadığı tespit edildi. Kirazlı 'nın telefon kayıtlarını incelemeye alan polis, kaybolmadan hemen önce, 21 Eylül Pazartesi günü saat 21:00 sıralarında İstanbul'daki bir arkadaşıyla telefonda görüştüğünü, Kirazlı'nın arkadaşıyla yaptığı görüşmede "eve doğru gittiğini" söylediğini belirledi.

İNFAZ TARZI ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ

Polis, cinayetin ardından, Ersan Kirazlı'nın yakın çevresi, Spandau'daki evinin etrafını ve son görüldüğü noktaları ve iki ev arkadaşını mercek altına aldı. Ancak bir bilgiye ulaşamadı. Polis, infaz tarzının organize uyuşturucu şebekelerinin yöntemlerine benzemesi sebebiyle özellikle Berlin'deki yeraltı dünyası ve çete bağlantılı olabileceğini duyurdu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ALMANYA #BERLİN #İSTANBUL

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