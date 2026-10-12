İstanbul - Berlin hattında korkunç infaz: Ersan Kirazlı’nın cesedi gölde bağlanmış halde bulundu

AĞIR İŞKENCE

Yapılan otopsi sonucu, talihsiz gencin göle atılmadan önce günlerce ağır şekilde işkence gördüğü tespit edildi. Kirazlı'nın İstanbul'da uyuşturucu satıcılığı ve ticareti suçlarından bir dönem cezaevinde yattığı, 2 yıldır da Berlin'in Spandau ilçesinde yaşadığı, son olarak Almanya'ya sığınma hakkı başvurusu yaptığı belirlendi.