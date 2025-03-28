İstanbul Boğazı’nda 2 ceset bulundu

İstanbul Boğazı Baltalimanı mevkiinde 2 saat arayla denizden 2 kişinin cesedi çıkarıldı. İlk olay 25 Mart Salı günü saat 12.00 sıralarında Sarıyer Baltalimanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boğazda tekneyle dolaşan bir balıkçı, deniz yüzeyinde hareketsiz şekilde duran bir kişi olduğunu fark etti. Balıkçının ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

Üstünden Murat Şahin'e ait kimlik çıkan kişinin vücudunda darp ve morluk izine rastlanmadı. Bu olaydan yaklaşık 2 saat sonra aynı yerde deniz yüzeyinde bir kişinin daha hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar ihbarda bulundu. Cesedin Onur Ödem'e ait olduğu öğrenildi. Ödem ve Şahin'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.