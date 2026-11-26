10 MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Saldırının ardından 3 bin 300 tonluk geminin 10 mürettebatı tahliye edildi. Giresun açıklarına sürüklenen gemi, Keşap kıyılarına alınarak kurtarma ve soğutma çalışmaları yapıldı. Marinsal 3 isimli römorkör tarafından çekilerek İstanbul Boğazı'na getirilen gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 3, Kurtarma 9 ve Mehmetçik römorkörleri eşliğinde boğazdan geçiriliyor.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği 'Fortis' isimli geminin geçişi nedeniyle askıya alındı | Video