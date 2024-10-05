İstanbul büyük tehlike atlattı! Gemiler çarpıştı: Korku dolu anlar

Facianın eşiğinden dönülen kaza sonrası Kanal İstanbul Projesi'nin İstanbul ve boğaz için hayati önemi bir kez daha ortaya çıkarken Uzak Yol Kapanı, Deniz Hukukçusu ve Deniz Emniyet Derneği Başkanı Cahit İstikbal, "Kazada daha çok insan hatası var gibi görünüyor. Gemiler pruva pruva yani burun buruna, gelince gemi kaptanların yanlış karar vermesi sonucu kıç taraftan sürtünüyor. Kaza, AYED 1 isimli canlı hayvan taşıyan gemi ile kuzeye giden BUNUN ACE isimli gemi karşı karşıya gelmesiyle gerçekleşiyor. BUNUN ACE adlı gemi, kazadan kaçınmak için iskeleye doğru dönüyor. Doğru olanı aslında yapıyor ancak iskeleye yakın geçtiği için panik olundu. Bu dönüş tabii ki ustalık gerektiren bir dönüş. Daha büyük bir facianın olmasının önüne geçiyor. AYED adlı gemi ise normalde iskeleye değil sancağa dönmesi gerekirken yanlış bir karar ya da dümen arızası nedeniyle iskeleye doğru dönünce kaza oluyor. İstanbul Liman Bölge Başkanlığı'nın soruşturmasında ise AYED isimli gemide herhangi bir teknik arıza olup olmadığı ya da yanlış karar tarafından olduğu belli olacak. Şunu söylemek gerekir ki İstanbul Boğazı'ndan günde 120 tane ağır yük gemisi geçiyor. Daha kötüsü olabilirdi. Sadece sürtme ile atlatıldı" dedi.