Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Büyükçekmece'de vahşet! İş makinesinin altında kalan kadın feci şekilde...
Giriş Tarihi: 21.11.2023 16:43

İstanbul Büyükçekmece'de vahşet! İş makinesinin altında kalan kadın feci şekilde...

İstanbul Büyükçekmece'de 72 yaşındaki S.G., geri manevra yapan iş makinesinin altında kaldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İş makinası operatörü, gözaltına alındı.

DHA
İstanbul Büyükçekmece’de vahşet! İş makinesinin altında kalan kadın feci şekilde...

Acı olay, saat 14.30 sıralarında Ekinoba Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş makinası sokakta kaldırım ve çevre düzenlemesi yaptığı sırada geri manevra yaptı. S.G. (72) iş makinasının altında kaldı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde, S.G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İş makinası operatörü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu saatte yemek yiyen iğne ipliğe dönüyor! Üstelik yiyecek kısıtlaması yok…
MHP Lideri Bahçeli’den yüzde 50+1 açıklaması: Aksayan yönleri varsa düzeltilmelidir
Kilosu tam tamına 250 bin TL! Duyan oraya koştu
Fransız televizyon kanalı sunucusu, İsrail ordu sözcüsünü yayından aldı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İYİ Parti’de şimdi de ‘liste’ skandalı! Akşener’e adeta ateş püskürdü! “AHLAKİ SORUN!”
HDP'li Çandar'dan Gazi Meclis'te skandal sözler: Terör örgütüne destek çıktı!
İsrail savaş uçakları Gazze'de yine sivilleri hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ankara’ya şehit ateşi düştü: Üsteğmen Abdullah Köse Ankara’da son yolculuğa uğurlanacak
Gazze’den Kıbrıs’a bitmeyen oyun
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Büyükçekmece'de vahşet! İş makinesinin altında kalan kadın feci şekilde...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA