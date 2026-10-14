İstanbul da yağmur ne kadar sürecek? İşte 15-16-17 Ekim hava durumu raporu

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına riski, Meteoroloji ve Valiliğin uyarılarıyla gündemdeki yerini koruyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksama riskine karşı tedbir çağrısı yapılırken İstanbul'da yağmur ne kadar süreceğine ilişkin uzman değerlendirmeleri de merak ediliyor. Kentte yaşayanlar, 15-16-17 Ekim hava durumu tahminlerini yakından takip ediyor.