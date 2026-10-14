İstanbul da yağmur ne kadar sürecek? İşte 15-16-17 Ekim hava durumu raporu

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına riski, Meteoroloji ve Valiliğin uyarılarıyla gündemdeki yerini koruyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksama riskine karşı tedbir çağrısı yapılırken İstanbul'da yağmur ne kadar süreceğine ilişkin uzman değerlendirmeleri de merak ediliyor. Kentte yaşayanlar, 15-16-17 Ekim hava durumu tahminlerini yakından takip ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli yağışa ilişkin uyarı yayımladı. Valilik açıklamasında, yağışların Avrupa Yakası'nda saat 06.00'ya, Anadolu Yakası'nda ise 12.00'ye kadar devam edeceği belirtildi.
Yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında değiştiği, bazı bölgelerde ise 51 ila 75 kilograma ulaştığı bildirildi. Kuvvetli sağanakla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksama riskine dikkat çekilen açıklamada, vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.
İstanbul'da yağışlı hava akşam ve gece saatlerinde de gündemdeki yerini koruyor. A Haber canlı yayınına katılan Adil Tek, yağışların akşam saatlerinde yeniden kuvvetleneceğini belirterek fırtına riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Kuvvetli rüzgâr ile sağanağın aynı anda etkili olmasının olumsuzluklara yol açabileceğine dikkat çeken Tek, İstanbul'un yanı sıra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini aktardı.
İstanbul'da yağışa eşlik eden kuvvetli rüzgar, deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Adil Tek, rüzgarın zaman zaman saatte 80-90 kilometre hıza ulaşabileceğini belirtti. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden, poyraz şeklinde eseceğini ifade eden Tek, "Bu rüzgarın şiddeti 80-90 kilometreye kadar çıkıyor. Bu değerler zaten fırtına değeri olarak sınıflandırılıyor" diye konuştu.
Kuvvetli rüzgarın gece boyunca ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Denizdeki dalga boyunun ve rüzgarın oluşturduğu risklerin, kurtarma çalışmaları da dahil olmak üzere deniz faaliyetlerini zorlaştırabileceği belirtildi.
İstanbul'da yağışın kısa sürede tamamen sona ermesi beklenmiyor. Adil Tek, en kuvvetli yağışların ardından sistemin etkisini kaybetmeye başlayabileceğini ancak sağanak geçişlerinin devam edeceğini söyledi.
Tek, "Yağış grafiği bu güçlü yağışın ardından zayıflayacak ama yağış yine cuma, cumartesi ve pazar günü sabah saatlerine kadar İstanbul'da geçişlerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15-21 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre hava sıcaklıkları düşerken güney, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.
MGM tarafından paylaşılan verilere göre 5 günlük İstanbul hava tahmin tablosu şöyle şekilleniyor:
İstanbul'un 5 Günlük Hava Durumu Raporu için tıklayınız!