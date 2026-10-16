İstanbul elektrik kesintisi listesi: 16 Ekim Cuma elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ/AYEDAŞ arıza sorgulama

İstanbul'da haftanın son iş gününde planlı altyapı bakımı ve yenileme projeleri kapsamında geçici elektrik kesintileri yaşanıyor. Avrupa Yakası'nda BEDAŞ, Anadolu Yakası'nda ise AYEDAŞ ekipleri sahada çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar kesintilerin saat kaçta sona ereceğini merak ediyor. Etkilenen ilçeler ve mahallelere ait en güncel veriler açıklandı.