Haberler Yaşam Haberleri İstanbul elektrik kesintisi listesi: 16 Ekim Cuma elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ/AYEDAŞ arıza sorgulama
Giriş Tarihi: 16.10.2026 08:20

İstanbul elektrik kesintisi listesi: 16 Ekim Cuma elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ/AYEDAŞ arıza sorgulama

16 Ekim Cuma İstanbul elektrik kesintisi arıza ve bakım listesi yayımlandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda megakentin her iki yakasında şebeke iyileştirme çalışmaları yürütülüyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, ilçe ilçe elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve arıza haritası detayları.

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İstanbul elektrik kesintisi listesi: 16 Ekim Cuma elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ/AYEDAŞ arıza sorgulama
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İstanbul'da haftanın son iş gününde planlı altyapı bakımı ve yenileme projeleri kapsamında geçici elektrik kesintileri yaşanıyor. Avrupa Yakası'nda BEDAŞ, Anadolu Yakası'nda ise AYEDAŞ ekipleri sahada çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar kesintilerin saat kaçta sona ereceğini merak ediyor. Etkilenen ilçeler ve mahallelere ait en güncel veriler açıklandı.

16 EKİM CUMA İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

16 Ekim Cuma günü İstanbul genelinde yürütülen enerji altyapısını güçlendirme çalışmaları çerçevesinde geniş kapsamlı planlı ve anlık kesintiler yaşanıyor. İşte, güncel liste:

GÜNGÖREN

ATAŞEHİR

İstanbul su kesintisi listesi: 16 Ekim Cuma (bugün) sular ne zaman gelecek? İSKİ arıza sorgulama

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ADALAR

KARTAL

BEYKOZ

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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İstanbul elektrik kesintisi listesi: 16 Ekim Cuma elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ/AYEDAŞ arıza sorgulama
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