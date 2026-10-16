İstanbul su kesintisi listesi: 16 Ekim Cuma (bugün) sular ne zaman gelecek? İSKİ arıza sorgulama

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), günün ilk saatleriyle birlikte veri tabanını güncelleyerek anlık su kesinti haritasını kamuoyuna sundu. Çalışmaların yürütüldüğü mahallelerde ikamet eden İstanbullular, vanaların tekrar açılacağı tahmini saat dilimlerini merak ediyor. Kurum tarafından paylaşılan detaylar doğrultusunda, arızanın mahiyeti ve ekiplerin sahadaki müdahale süresi doğrultusunda su verme işlemleri kademeli olarak başlatılacak.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesi üzerinden ilan ettiği verilere göre; 16 Ekim Cuma günü kentin farklı noktalarında teknik altyapı bakımları ve ani gelişen hat arızaları sebebiyle su kesintileri meydana geliyor.
Aşağıdaki bağlantıdan güncel arıza listesine ulaşabilirsiniz:
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