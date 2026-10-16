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Giriş Tarihi: 16.10.2026 07:58 Son Güncelleme: 16.10.2026 08:04

İstanbul su kesintisi listesi: 16 Ekim Cuma (bugün) sular ne zaman gelecek? İSKİ arıza sorgulama

İSKİ 16 Ekim Cuma arıza listesi yayımlandı. Megakent genelinde şebeke yenileme, basınç düşüklüğü ve ana isale hattı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde vanalar kapatıldı. İlçe ilçe kesinti programını inceleyen vatandaşlar, mağduriyet yaşamamak adına suların geleceği saatleri araştırıyor. İşte 16 Ekim İstanbul su kesintisi sorgulama detayları...

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İstanbul su kesintisi listesi: 16 Ekim Cuma bugün sular ne zaman gelecek? İSKİ arıza sorgulama
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), günün ilk saatleriyle birlikte veri tabanını güncelleyerek anlık su kesinti haritasını kamuoyuna sundu. Çalışmaların yürütüldüğü mahallelerde ikamet eden İstanbullular, vanaların tekrar açılacağı tahmini saat dilimlerini merak ediyor. Kurum tarafından paylaşılan detaylar doğrultusunda, arızanın mahiyeti ve ekiplerin sahadaki müdahale süresi doğrultusunda su verme işlemleri kademeli olarak başlatılacak.

16 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesi üzerinden ilan ettiği verilere göre; 16 Ekim Cuma günü kentin farklı noktalarında teknik altyapı bakımları ve ani gelişen hat arızaları sebebiyle su kesintileri meydana geliyor.

Aşağıdaki bağlantıdan güncel arıza listesine ulaşabilirsiniz:

SARIYER

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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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İstanbul su kesintisi listesi: 16 Ekim Cuma (bugün) sular ne zaman gelecek? İSKİ arıza sorgulama
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