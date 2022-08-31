İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler 31 Ağustos 2022: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ / BEDAŞ arıza sorgulama

Elektrik kesintisi olan ilçeler 31 Ağustos 2022 bugün de sorgulananlar arasında. İstanbul'da elektrik kesintisinin 8 saati bulma ihtimali bulunuyor. Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası için ayrı ayrı planlı kesinti ve arıza sorgulama işlemleri başladı. Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, AYEDAŞ / BEDAŞ arıza sorgulama ile İstanbul elektrik kesintisi…
ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 31 AĞUSTOS
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALTINDAL, ALİCENAP, AZADE, CANBERK, ERGİN, GAZEL, HASAN TAHSİN, SERDAR, TUTKU, UĞURLU, YAZI, ÇARŞIBAŞI, ŞAKİR ÇEŞME sk bölgelerinde 31/08/2022 09:00:00 - 31/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk bölgelerinde 31/08/2022 09:00:00 - 31/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1488. sk bölgelerinde 31/08/2022 09:00:00 - 31/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah ENGİN, ESKİ KALDIRIM, KAR sk bölgelerinde 31/08/2022 10:00:00 - 31/08/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah BAĞARASI, CEVDETPAŞA, YOĞURTÇU ZÜLFÜ sk bölgelerinde 31/08/2022 10:00:00 - 31/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ANA YURT, ARKOÇ, ATAÇ, BEYAZ, DEFNE, DEMİRKIRAN, DÖNEM, ERDEMLİ, GENİŞ, GEZEN, IŞILDAK, KESKİN, MEYDAN, MÜVERRİH ALİ, MÜVERRİH ALİ ÇIKMAZI, NESİL, OKÇULAR ARALIĞI, OKÇULAR YOLU, PAPATYALI, SEDEFOĞLU, SOLAK ÇEŞME, SOLAK ÇEŞME ARALIĞI, TEPE ÜSTÜ, UMAR, UMAR ARALIĞI, YAMAK, YAYLA, YAYLA ARALIĞI, YAYLA ÇIKMAZI, ZERAFET, ÇAĞDAŞ, ÇİLESİZ, ÖNEM, ÖZGÜL, ÖZGÜL ARALIĞI, ÖZLEM, İPEKLİ sk / HALICIOĞLU mah SALLABAŞ sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah BAHÇELİ HAMAM sk / KEÇECİ PİRİ mah MÜVERRİH ALİ, NAMAZGAH sk bölgelerinde 31/08/2022 15:00:00 - 31/08/2022 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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