İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler 31 Ağustos 2022: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ / BEDAŞ arıza sorgulama

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 31 AĞUSTOS

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALTINDAL, ALİCENAP, AZADE, CANBERK, ERGİN, GAZEL, HASAN TAHSİN, SERDAR, TUTKU, UĞURLU, YAZI, ÇARŞIBAŞI, ŞAKİR ÇEŞME sk bölgelerinde 31/08/2022 09:00:00 - 31/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk bölgelerinde 31/08/2022 09:00:00 - 31/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1488. sk bölgelerinde 31/08/2022 09:00:00 - 31/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.