İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız’dan tam mesai! Tedbirlerin başlamasıyla sahaya indi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; yılbaşı görevinde ve TÜGVA tarafından sabah düzenlenecek olan "Filistin'e Destek Yürüyüşü" için tam kadro göreve çıktı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da tedbirlerin başladığı saatten itibaren sahadaydı.

Selami Yıldız, İl Emniyet Müdür Yardımcıları İsmail Köse, Murat Özbek, Gürol Dikyol, Serkan Kılınç ve Nuriye Okyay ile birlikte tedbir noktalarını denetledi. Denetlemelerde Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Süleyman Gökdemir de yer aldı. Tedbir noktalarının denetlenmesinde ve tedbirler boyunca Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu, yılbaşı mesaisi nedeniyle Beşiktaş İlçesi'nde görevli olan Muhammet Ahmet Katipoğlu, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Abdurrahman Soğuksu, Fatih İlçe Emniyet Müdürü Erdem Torlak, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Burak Gürakan ve Şişli İlçe Emniyet Müdürü Serkan Gömce hazır bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, rütbeli personeller ve polislere görev bilinçleri için teşekkür etti.