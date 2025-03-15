İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın acı günü

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın vefat eden kayınpederi Osman Kutlu son yolculuğuna uğurlandı. Rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören, son olarak ameliyat olan ve 72 yaşında hakkın rahmetine kavuşan Osman Kutlu'nun Eyüp Sultan Camisi'ndeki cenaze töreninde İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve eşi Pınar Yıldız taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına merhum Osman Kutlu'nun ailesi, yakınları, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Eyüp Sultan Kaymakamı Arslan Yurt, İstanbul Valisi Davut Gül, Teftiş Kurulu Başkanı Bölge Başkanı Erkin Adalar, İstanbul Eski Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve emniyet müdürleri de katıldı. Osman Kutlu'nun naaşı cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği Mezarlığı'na defnedildi.