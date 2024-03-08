“İstanbul Emniyeti’nden 8 Mart klibi… “Bir kadın, birden fazladır”

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir klip hazırladı. İstanbul Emniyeti Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü Sosyal Medya Bürosu Polisleri tarafından hazırlanan 56 saniyelik klip, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. "Şehit ve Gazilerimizin kıymetli eşleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" notuyla paylaşılan klipte, İstanbul Emniyeti'nin farklı birimlerinde görev yapan kadın polislerin görevleri esnasındaki fotoğraflarına yer verildi. "Bir kadın şefkat gösterir, bir kadın cesaretiyle hayran bırakır, bir kadının duruşu asalettir, bir kadın güven timsalidir, bir kadın korur, bir kadın sevgi doludur, bir kadın düzen sağlar, bir kadın keşfeder ve bir kadın birden fazladır. Onları kutlamak bir güne sığmaz. Her gün kutlanmalıdır. Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerinin okunarak kullanıldığı klip beğeni topladı.