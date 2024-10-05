İstanbul Esenyurt’ta kavga: Televizyon fırlattılar!

İddiaya göre, iki taraf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirilerine yumruklarla saldırırken, yumrukların yerini elektronik eşya dükkanındaki televizyonlar aldı.