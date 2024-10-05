Esenyurt’ta tarafların birbirlerine televizyonlarla saldırdığı kavga kamerada
İstanbul Esenyurt’ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Elektronik eşya dükkanından aldıkları televizyonlarla birbirilerine saldıran tarafların kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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