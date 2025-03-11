Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Esenyurt’taki aile katliamında kan donduran detay: Cinayetten sonraki son paylaşımı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 11.3.2025 09:58 Son Güncelleme: 11.3.2025 10:32

İstanbul Esenyurt’taki aile katliamında kan donduran detay: Cinayetten sonraki son paylaşımı ortaya çıktı!

İstanbul Esenyurt’ta Gülnur Akalın ve Tuncer Batmaz boşanmalarına rağmen birlikte yaşamaya devam etti. Dün akşam saatlerinde yaşanan kavga ise cinayetle bitti. Tuncer Batmaz mutfaktan aldığı bıçakla önce Gülnur Akalın’ı öldürdü ardından intihar etti. Batmaz’ın cinayetten önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul Esenyurt’taki aile katliamında kan donduran detay: Cinayetten sonraki son paylaşımı ortaya çıktı!

Kan donduran olay akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi.

BİR AY ÖNCE BOŞANMIŞLAR AMA...

Yaklaşık 1 ay önce boşanan fakat birlikte yaşamaya devam eden Gülnur Akalın ile Tuncer Batmaz arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tuncer Batmaz, mutfaktan aldığı bıçakla Gülnur Akalın'ı sırtından bıçakladı. Batmaz, daha sonra aynı bıçakla intihar etti. Evden gelen bağrışma seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri girdi.

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İKİSİ DE KANLAR İÇİNDE BULUNDU!

Eve giren polis ekipleri, Akalın ve Batmaz'ı kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ikilinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından 2 çocuk sahibi oldukları öğrenilen Akalın ve Batmaz'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KATLİAM ÖNCESİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞ

Öte yandan Tuncer Batmaz'ın olaydan önce sosyal medyada paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Batmaz'ın küfürlü paylaşımında, "Beni eşimden ayırıp bizim ölme sebebimiz oldu. Allah belanı versin inşallah. Nelere sebep oldun. Çocuklarımın vebali senindir. Yuvamı yıktın" ifadelerini kullandığı görüldü

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İstanbul Esenyurt’taki aile katliamında kan donduran detay: Cinayetten sonraki son paylaşımı ortaya çıktı!
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