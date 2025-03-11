İstanbul Esenyurt’taki aile katliamında kan donduran detay: Cinayetten sonraki son paylaşımı ortaya çıktı!

BİR AY ÖNCE BOŞANMIŞLAR AMA...

Yaklaşık 1 ay önce boşanan fakat birlikte yaşamaya devam eden Gülnur Akalın ile Tuncer Batmaz arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tuncer Batmaz, mutfaktan aldığı bıçakla Gülnur Akalın'ı sırtından bıçakladı. Batmaz, daha sonra aynı bıçakla intihar etti. Evden gelen bağrışma seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri girdi.

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