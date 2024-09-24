İstanbul genelinde fuhuş operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul genelinde genelinde fuhuşla mücadele kapsamında ihbar üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, masaj salonu ve fuhuş evlerinde yerli ve yabancı kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığı tespit edildi.

3 AY TEKNİK TAKİP YAPILDI

Başsavcılık koordinesinde Ahlak Büro Amirliği ve Teknik Takip İzleme Büro Amirliği görevlilerince yaklaşık 3 ay teknik takip yapıldı ve suça karışan 13 erkek, 9 kadın olmak üzere 22 şüpheli tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR YAPILDI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması, mağdur bayanların kurtarılması, suç delillerine el konulması ve şüphelilerin soruşturma konusu faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacı ile geçtiğimiz cuma günü saat 17.00'da İstanbul'un Esenyurt, Kartal, Avcılar, Ataşehir, Başakşehir, Esenler , Maltepe ilçeleri ve Aydın'da toplam 33 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

33 ayrı operasyonda masaj salonlarının ve fuhuş evlerinin sahipleri olan 22 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen 22 şahıstan 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklama talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen 20 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.