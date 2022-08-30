İstanbul hava durumu 30 Ağustos: Meteoroloji tahminleri ile İstanbul’da bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 5 günlük hava durumu uyarıları ışığında 30 Ağustos İstanbul hava durumu verileri yayınlandı. Meteoroloji pek çok il için sağanak yağış uyarısında bulunurken, İstanbul'da yağmur var mı, bugün yağış olacak mı gibi sorular yanıt arıyor. İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Ağustos son hava durumu tahminleri.
İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Marmara ve Doğu Karadeniz bölgesinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1 Eylül Çarşamba gününden itibaren İstanbul'un yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.
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Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesinin iç kısımlarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Tekirdağ, Kırklareli, Eskişehir, Bolu ve Karabük çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimleri ve Eskişehir'in batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.