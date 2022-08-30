İstanbul hava durumu 30 Ağustos: Meteoroloji tahminleri ile İstanbul’da bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı?

İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Marmara ve Doğu Karadeniz bölgesinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

1 Eylül Çarşamba gününden itibaren İstanbul'un yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

31 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesinin iç kısımlarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.