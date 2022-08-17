İstanbul Hava Durumu: MGM ile İstanbul’da hava nasıl olacak? İşte 5 günlük İstanbul Hava Durumu bilgileri

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya Kesimi'nin çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.