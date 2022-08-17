İstanbul Hava Durumu: MGM ile İstanbul’da hava nasıl olacak? İşte 5 günlük İstanbul Hava Durumu bilgileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile İstanbul hava durumu verileri merak edilerek "İstanbul'da hava nasıl olacak?" şeklindeki soruya yanıt aranmaya devam ediliyor.
Meteoroloji ile güncel İstanbul hava durumu raporu ve tüm detaylar şöyle;
İSTANBUL 23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nın batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya Kesimi'nin çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 20°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı