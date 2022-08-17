Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Hava Durumu: MGM ile İstanbul’da hava nasıl olacak? İşte 5 günlük İstanbul Hava Durumu bilgileri
Giriş Tarihi: 17.8.2022 01:36 Son Güncelleme: 17.8.2022 01:36

İstanbul Hava Durumu: MGM ile İstanbul’da hava nasıl olacak? İşte 5 günlük İstanbul Hava Durumu bilgileri

İstanbul hava durumu bilgileri geçtiğimiz gün meydana gelen şiddetli yağışların ardından merak edilerek Meteoroloji üzerinden “İstanbul’da hava nasıl olacak?” şeklindeki soru üzerinden araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile İstanbul’da hava nasıl olacak? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.

İstanbul Hava Durumu: MGM ile İstanbul’da hava nasıl olacak? İşte 5 günlük İstanbul Hava Durumu bilgileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile İstanbul hava durumu verileri merak edilerek "İstanbul'da hava nasıl olacak?" şeklindeki soruya yanıt aranmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji ile güncel İstanbul hava durumu raporu ve tüm detaylar şöyle;

İstanbul Hava Durumu: MGM ile İstanbul’da hava nasıl olacak? İşte 5 günlük İstanbul Hava Durumu bilgileri

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU (17 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL 23°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nın batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul Hava Durumu: MGM ile İstanbul’da hava nasıl olacak? İşte 5 günlük İstanbul Hava Durumu bilgileri

5 GÜNLÜK İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

İstanbul Hava Durumu: MGM ile İstanbul’da hava nasıl olacak? İşte 5 günlük İstanbul Hava Durumu bilgileri

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya Kesimi'nin çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Hava Durumu: MGM ile İstanbul’da hava nasıl olacak? İşte 5 günlük İstanbul Hava Durumu bilgileri

EDİRNE 20°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İstanbul Hava Durumu: MGM ile İstanbul’da hava nasıl olacak? İşte 5 günlük İstanbul Hava Durumu bilgileri

KIRKLARELİ 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul Hava Durumu: MGM ile İstanbul’da hava nasıl olacak? İşte 5 günlük İstanbul Hava Durumu bilgileri

KOCAELİ 22°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İstanbul Hava Durumu: MGM ile İstanbul’da hava nasıl olacak? İşte 5 günlük İstanbul Hava Durumu bilgileri

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İstanbul Hava Durumu: MGM ile İstanbul’da hava nasıl olacak? İşte 5 günlük İstanbul Hava Durumu bilgileri
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