Aralık ayının ortalarına gelinmesiyle beraber yağışlı ve soğuk havalar kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bu noktada megakent İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar, gözlerini kar yağışı için gelecek uyarılara çevirdi. Bu yıl ''La Nina'' adı verilen kara kışın yaşanacağı bilinirken "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Uzman isimler kara kış için Aralık ayını işaret ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu raporuna göre yurdun büyük bölümünde sağanak, kar ve karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte İstanbul hava durumu ve fırtına uyarısı…
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi'nde yapılan toplantıda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları başlamadan önce ulaşımın, iletişimin, enerjinin kesintiye uğramaması amacı ve İstanbulluların hayatını kolaylaştırıcı tedbirleri değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.
Geçen kış yaşanan yoğun kar yağışı öncesi ve sonrasında uygulanan tedbirleri ve organizasyonu çok daha etkin ve verimli kılmayı amaçladıklarını vurgulayan Vali Yerlikaya, bugün kurumların alınacak tedbirlere ilişkin yapacakları sunumları hep birlikte değerlendireceklerini aktardı.
Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün aşırı ya da kuvvetli yağış ihtimaline dair bildirimi doğrultusunda, ilgili vali yardımcılarının sorumlu bulundukları bölgelerde aktif görevli olacaklarına işaret ederek, acil hallerde vatandaşa beslenme-ikram hizmeti sunmak üzere Kızılayın 101 noktada, 162 araç, 300 personel ve 2 bin gönüllü ile görev yapacağını anlattı.
Vali Yerlikaya, "İlimizde müdahale noktası olarak belirlenen ve müdahale ekiplerinin bekleyeceği, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, Jandarma, Emniyet, Sağlık ve Kızılay ekiplerinin bulunacağı noktalar dijital harita sistemi üzerinde işlendi." bilgisini verdi.
Olumsuz hava koşullarıyla ilgili tahminleri risk azaltma açısından önemsediklerine dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:
"AFAD kurulduktan hemen sonra Türkiye Afet Müdahale Planı ve çalışma grupları oluşturuldu. AFAD, Valilik ve AKOM ile birlikte ortak bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Bütün kurumlarımızla birlikte olası bir afet durumunda hemen irtibata geçiyoruz. Afet bilgisini Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alıyoruz ve vatandaşlarımızı medya aracılığıyla bilgilendiriyoruz. İstanbul'umuzda kar ve buzlanmayla mücadele hazırlıklarımızı tamamladık. Keşke diye bir cümle kurmaktansa hayatı yavaşlatarak tedbirimizi alıp uygulamaya geçmek en önemlisi. Olumsuz hava koşulları ve karla mücadele tedbirlerini yeniden gözden geçirdiğimiz bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum."
Vali Yerlikaya, bugün il genelinde devlet yolları ve diğer yollarda yapılabilecek işlerin koordinasyonunu konuşacaklarını ifade ederek, "Tüm hazırlıklarımızı tekrar gözden geçireceğiz. Kazasız, belasız, sıkıntısız bir kış olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz( Artvin hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Kilis hariç) ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin Yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege ile Denizli'nin batısı, Uşak, Kütahya, Antalya, Isparta, Burdur'un doğusu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının, yurdun kuzeybatı kesimlerinde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güneyli, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Yağışların Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege ile Denizli'nin batısı, Antalya, Isparta, Burdur'un doğusu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile gece saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.