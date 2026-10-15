İstanbul Havalimanı, Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

AVRUPA'DA DAKİKLİK ORANLARI GERİLEDİ

Avrupa hava sahası ağında uçuşların zamanında gerçekleşme oranlarında gerileme görüldü. Buna göre varış dakikliği yüzde 74,1, kalkış dakikliği ise yüzde 69,8 olarak hesaplandı. Her iki gösterge de 2025'in aynı haftasına oranla düşüş kaydetti. Hava Trafik Akış Yönetimi (ATFM) kaynaklı rota gecikmeleri, bir önceki haftaya göre yüzde 11 azalarak günlük ortalama yaklaşık 54 bin dakika seviyesine indi. Uçuş başına düşen toplam ATFM gecikmesi 2,5 dakika olarak hesaplandı. Bunun 1,6 dakikasını rota üzerindeki, 0,9 dakikasını ise havalimanı kaynaklı gecikmeler oluşturdu. Uçuş başına gecikmeye katkıları bakımından hava trafik kontrol merkezleri arasında farklılıklar görüldü. Barselona Hava Trafik Kontrol Merkezi, uçuş başına 2,6 dakikalık gecikmeyle ilk sırada yer aldı. Marsilya Hava Trafik Kontrol Merkezi uçuş başına 2,5 dakikayla ikinci sırada bulunurken, Makedonya 1,2 dakika, Madrid 1,1 dakika ve Saraybosna 1 dakika ile sıralandı.

JET YAKITTA ARTIŞ SÜRDÜ

Raporda yer alan jet yakıtı fiyatlarına ilişkin verilere göre, 9 Ekim itibarıyla jet yakıtının galon fiyatı 4,82 dolara yükseldi. Fiyatlar son iki haftada yüzde 2 artış gösterdi. Ekim ayı ortalaması galon başına 4,74 dolar olarak hesaplanırken bu değer, eylül ayındaki 4,63 dolarlık ortalamanın yüzde 2,5 üzerinde gerçekleşti.