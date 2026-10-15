İstanbul Havalimanı, Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

Eurocontrol, 5-11 Ekim 2026 dönemine kapsayan 41'nci hafta uçuş verilerini yayımladı.
Verilere göre Türkiye, günlük ortalama 3 bin 837 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 6'ncı hava sahası oldu. Verilere göre ayrıca Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı bin 530 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olurken, İstanbul Havalimanı'nı günlük bin 386 uçuşla Amsterdam, bin 361 uçuşla Paris Charles de Gaulle, bin 358 uçuşla Frankfurt, bin 305 uçuşla Madrid havalimanları takip etti. Antalya Havalimanı ise günlük 909 uçuş ortalamasıyla Avrupa'nın en yoğun 10'uncu havalimanı oldu.
TÜRKİYE İLK 6'DA YERİNİ ALDI
Söz konusu dönemde Türkiye, haftada günlük ortalama 3 bin 837 uçuşla Avrupa'nın en yoğun hava sahaları arasında 6. sırada yer aldı. Türkiye hava sahasındaki uçuş sayısı, bir önceki haftaya göre yüzde 2 azaldı. Avrupa'nın en yoğun 10 hava sahasına ilişkin sıralamada Birleşik Krallık 6 bin 67 uçuşla ilk sırada bulunurken, İspanya 5 bin 961 uçuşla ikinci, Almanya 5 bin 585 uçuşla üçüncü sırada yer aldı. İtalya 4 bin 625 uçuşla dördüncü, Fransa ise 4 bin 343 uçuşla beşinci oldu.
ORTA DOĞU HATLARINDA UÇUŞLARDA GERİLEME DEVAM EDİYOR
Raporda yer alan değerlendirmelere göre, Avrupa ile Orta Doğu arasındaki transit geçişler hariç tutulduğunda, yılbaşından bu yana bölgeyle bağlantılı uçuş trafiği 2025 seviyelerinin yüzde 14 altında kaldı. Söz konusu oran, 2026'nın ocak ve şubat aylarını kapsayan kriz öncesi dönemde uçuş trafiğinin 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 9 daha yüksek olduğu dikkate alındığında, kriz öncesi seviyelere göre yüzde 20'lik bir gerilemeye işaret etti. Bölgedeki hava ulaşımının toparlanma sürecinde havayolu şirketleri arasında farklılıklar görüldü. Körfez merkezli Emirates, Etihad Airways ve Qatar Airways'in uçuş seviyeleri kriz öncesi dönemin yüzde 23 altında kaldı. Bu oran, Avrupalı havayolu şirketlerinde yüzde 82'lik düşüş olarak kaydedildi. İsrailli havayolu şirketlerinin uçuş seviyeleri ise kriz öncesi dönemin yüzde 56 üzerine çıktı. Böylece bölgedeki hava ulaşımında toparlanmanın taşıyıcıların faaliyet gösterdiği pazarlara ve operasyonel koşullara göre farklılaştığı görüldü.
AVRUPA'DA DAKİKLİK ORANLARI GERİLEDİ
Avrupa hava sahası ağında uçuşların zamanında gerçekleşme oranlarında gerileme görüldü. Buna göre varış dakikliği yüzde 74,1, kalkış dakikliği ise yüzde 69,8 olarak hesaplandı. Her iki gösterge de 2025'in aynı haftasına oranla düşüş kaydetti. Hava Trafik Akış Yönetimi (ATFM) kaynaklı rota gecikmeleri, bir önceki haftaya göre yüzde 11 azalarak günlük ortalama yaklaşık 54 bin dakika seviyesine indi. Uçuş başına düşen toplam ATFM gecikmesi 2,5 dakika olarak hesaplandı. Bunun 1,6 dakikasını rota üzerindeki, 0,9 dakikasını ise havalimanı kaynaklı gecikmeler oluşturdu. Uçuş başına gecikmeye katkıları bakımından hava trafik kontrol merkezleri arasında farklılıklar görüldü. Barselona Hava Trafik Kontrol Merkezi, uçuş başına 2,6 dakikalık gecikmeyle ilk sırada yer aldı. Marsilya Hava Trafik Kontrol Merkezi uçuş başına 2,5 dakikayla ikinci sırada bulunurken, Makedonya 1,2 dakika, Madrid 1,1 dakika ve Saraybosna 1 dakika ile sıralandı.
JET YAKITTA ARTIŞ SÜRDÜ
Raporda yer alan jet yakıtı fiyatlarına ilişkin verilere göre, 9 Ekim itibarıyla jet yakıtının galon fiyatı 4,82 dolara yükseldi. Fiyatlar son iki haftada yüzde 2 artış gösterdi. Ekim ayı ortalaması galon başına 4,74 dolar olarak hesaplanırken bu değer, eylül ayındaki 4,63 dolarlık ortalamanın yüzde 2,5 üzerinde gerçekleşti.