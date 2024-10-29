İstanbul Havalimanı Cumhuriyetin 101.yılında yüzakı oldu

Cumhuriyet döneminin en büyük projeleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nın hizmete açılmasının ardından 6 yıl geçti. Toplam 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen ve birçok alanda dünyada ilkleri barındıran İstanbul Havalimanı'nın ilk fazının açılışı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın yanı sıra dünyanın dört bir yanından 50'nin üzerinde üst düzey konuğun katılımıyla 29 Ekim 2018'de yapılmıştı.

Söz konusu tarihteki açılışa, Arnavutluk, Sırbistan, Katar, KKTC, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Moldova, Pakistan, Sudan, Bosna Hersek ve Bulgaristan gibi ülkelerden cumhurbaşkanı ve başbakan düzeyinde katılım sağlandı. İstanbul'u hem yolcu hem de kargo taşımacılığında dünya havacılık sektörünün HUB'ı haline getirecek yeni havalimanı, geniş terminalleri ve gümrüklü alanları, bağımsız pistleri, apronu, otopark, yeme-içme ve sosyal donatı alanlarıyla küresel havacılıkta dikkati çekiyor. Toplam 53 bin 700 metrekare duty free alanı ve 181 mağazanın bulunduğu havalimanında 114 restoran ve kafe yer alıyor.

2,1 MİLYONU AŞAN UÇUŞ TRAFİĞİ İLE 317 MİLYON 714 BİNİ AŞKIN YOLCU TAŞIDI

1 milyon metrekare otopark alanına sahip havalimanına 101 farklı hava yolu şirketi uçuş gerçekleştiriyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen 2 milyon 144 bin 261 uçuşta toplam 317 milyon 714 bini aşkın yolcu taşındı. Yaklaşık 1,4 milyon ton kargo transferi gerçekleştirildi.İstanbul Havalimanı'ndan 120'den fazla ülkeye uçulabilirken, 45'i iç hat ve 277'si ise dış hat olmak üzere uçulan nokta sayısı 322'ye ulaştı.

AVRUPA'NIN EN ÇOK UÇUŞ YAPILAN HAVALİMANI OLDU

2022 ve 2023 yıllarında Avrupa'nın en çok uçuş yapılan uluslararası havalimanı olma unvanını kazanan İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) verilerine göre bu yılın geride kalan kısmının büyük bölümünde de Amsterdam, Paris ve Londra gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu.

DÜNYANIN EN İYİ HAVALİMANI SEÇİLDİ

Açıldığı günden bu yana aradan geçen 6 yıllık sürede sayısız ödüle layık görülen İstanbul Havalimanı, bu sene de uluslararası arenada adından sıkça söz ettirdi. Havalimanı, son olarak 115 yıllık tarihiyle seyahat yayıncılığının en prestijli dergilerinden Conde Nast Traveler okuyucuları tarafından "Dünyanın En İyi Havalimanı" seçildi. Ankete katılan yüz binlerce seyahat severin oylarıyla belirlenen listede İstanbul Havalimanı, 2022'de olduğu gibi bir kez daha dünyanın zirvesine yerleşti. İstanbul Havalimanı, Travel and Leisure'ın her yıl düzenlediği "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" anketinde okurlardan 95,79 puan alarak birinciliğe layık görülmüş ve sonuçlar temmuzda açıklanmıştı. Havalimanı, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından 40 milyondan fazla yolcuya hizmet veren havalimanları kategorisinde ise "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ödülüne layık görülmüş ve bu ödül 5 Temmuz'da takdim edildi.

İstanbul Havalimanı, nisanda, havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından düzenlenen "Dünya Havalimanları Ödülleri 2024"te dünyanın en iyi 10 havalimanından biri seçilirken, "Dünyanın En İyi Havalimanı Yemek Hizmetleri" ve "Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ödüllerine de layık görüldü. "Air Transport Awards" kapsamında mart ayında dördüncü kez "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görülen İstanbul Havalimanı, geçen yıl sonunda da ABD merkezli seyahat dergisi Global Traveler (GT) okuyucularının oylamaları sonucunda "En İyi Havalimanı", "Avrupa'nın En İyi Havalimanı", "En İyi Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı", "En İyi Yeme İçme Alanına Sahip Havalimanı" ve "Avrupa'da En İyi Gümrüksüz Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı" ödüllerini almıştı.