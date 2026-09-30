İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Avrupa’da zirvede yer aldı

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyinin (ACI EUROPE) ağustos ayı hava trafik raporuna göre İstanbul Havalimanı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 8,6 milyon yolcuya hizmet verdi.

İstanbul Havalimanı, bu performansıyla yaz döneminde Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Londra Heathrow ağustosta 7,9 milyon, Paris Charles de Gaulle ise 6,9 milyon yolcu ağırladı.

Avrupa genelindeki havalimanlarında yolcu trafiği temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9, ağustosta yüzde 3,1 arttı. Türkiye'deki havalimanlarında ağustos ayındaki artış ise yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.