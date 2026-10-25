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Giriş Tarihi: 25.10.2026 19:39

İstanbul Havalimanı'nda 25 kilo esrar ele geçirildi

İstanbul Havalimanı’nda, Kamboçya’dan Güney Kore aktarmalı olarak İstanbul’a gelen İspanya pasaportlu yolcunun bagajında 25 kilo 520 gram esrar ele geçirildi.

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İstanbul Havalimanı’nda 25 kilo esrar ele geçirildi
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İstanbul Havalimanı'nda görevli Narkokim Kısım Amirliği personelince 24 Ekim'de yapılan risk analizi çalışmaları kapsamında, Kamboçya'nın Punom Pen kentinden Güney Kore'nin Seul kentine, buradan da İstanbul'a gelen yolcu şüpheli bulundu. İspanya pasaportlu L.F.C.'nin bagajında yapılan kontrollerde, brüt ağırlığı 25 kilo 520 gram olan esrar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON LİRA...

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucuyu teslim alacak kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucuyu teslim alacağı belirlenen B.İ., Bayrampaşa'da maddeyi teslim almak üzere geldiği sırada suçüstü yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 30 milyon 624 bin lira olduğu öğrenildi. 2 şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BAYRAMPAŞA #KAMBOÇYA #GAZİOSMANPAŞA #İSTANBUL HAVALİMANI #İSTANBUL #İSPANYA #GÜNEY KORE
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İstanbul Havalimanı'nda 25 kilo esrar ele geçirildi
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