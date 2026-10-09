İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda havalimanı içerisinde şüpheli hareketlerde bulundukları belirlenen 2 kişi takibe alındı.
Ekipler, dış hatlar gümrük yolcu karşılama çıkışında kontrol amacıyla şüphelileri durdurdu.
Yapılan üst aramalarında, korse yelek içine ve bacaklara gizlenmiş, 25 parça halinde toplam 8 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler S.S.A ve A.H.Z. gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.