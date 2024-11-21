İstanbul için fırtına ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul başta olmak üzere Marmara geneli için bugün öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. İBB Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM) şehir genelinde bugün itibarıyla kuvvetli lodos ve karayel ile kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, rüzgarın lodos ve karayel yönünden kuvvetlenerek fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, beraberinde de kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülürken, sıcaklıklarda da 8-10 derece düşüş olacağı tahmin ediliyor. Beklenen yerel kuvvetli sağanakla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Bu arada, bölgede etkili olan fırtına dolayısıyla İstanbul Boğazı ile Çanakkale Boğaz Hattı ve Bursa Deniz Otobüs Hattında bazı seferler iptal edildi.