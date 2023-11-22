İstanbul merkezli 4 ilde kaçak sigara operasyonu: 31 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı bazı şüphelilerin hava ya da karayoluyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerden döviz kuru üzerinden yanlarında getirdikleri tütün ürünlerini satın alarak bu ürünleri vergi ödemeden yurtiçi piyasasına sürdüğü yönünde bilgi aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, şüphelileri takibe aldı. Altı ay süren fiziki ve teknik takibin ardından bu sabah İstanbul merkez olmak üzere Kocaeli, Ankara ve Van'da çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheliden 31'i yakalanarak gözaltına alındı.

"MOTOKURYE VE TAKSİLERLE DAĞITTIKLARI ORTAYA ÇIKTI"

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda şüphelilerin, İstanbul'a gelen ve turistik bölge olması sebebiyle genel olarak Fatih Eminönü, Aksaray, Kumkapı gibi mahalle ve semtlerde yer alan otellerde konaklayan yabancı uyruklu kişilere referanslar aracılığıyla ulaşarak tütün ürünlerini dolar üzerinden satın aldıklarını tespit etti. Daha sonra bu ürünleri bölgedeki iş hanlarında veya anlaştıkları otellerde depolamasını toptan şekilde yapan şüphelilerin, depolanan kaçak tütün ürünlerinin İstanbul içinde perakende olarak satışının yapılabilmesi amacıyla motokurye, taksi ya da kapalı kasa araçları kullandığı belirlendi. Çeşitli araçlarla dağıtıma çıkan ürünlerin ise tekel bayi ve benzeri işletmelerde satışa sunulduğunu belirlendi.

30 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan polis gözaltına aldığı 31 şüpheliye ait adreslerde arama yaptı. Aramalarda 30 milyon lira değerinde 977 bin 448 yaprak sigara kağıdı, 38 kilo 265 gram sigara tütünü, 35 bin 266 paket elektronik sigara tütünü, 24 bin 910 puro, 18 bin 439 paket sigara, 18 bin 420 sigara filtresi, 16 bin 660 dolu makaron, 3 bin 300 elektronik sigara, 2 bin 55 elektronik sigara aparatı, 1 kilogram nargile tütünü, 879 elektronik sigara likidi ile 6 araç ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.